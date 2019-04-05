رئيسة وزراء نيوزيلندا تدفع فاتورة «أُمٍّ» نسيت محفظتها

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، قامت بدفع فاتورة سيدة (أم لطفلين)، في أحد المتاجر، لأنها نسيت محفظتها، ما حسَّن من صورة رئيسة الوزراء وسمعتها الطيبة بالفعل.

وقالت رئيسة الوزراء إنها دفعت فاتورة السيدة في المتجر لأنها أمٌّ. وكانت أرديرن قد اتخذت موقفاً محموداً أشاد به العالم بعد حادث إطلاق النار الإرهابي وقتل المصلين في مسجد في نيوزيلندا الشهر الماضي.

وقامت هيلين برونيس صديقة السيدة التي دفعت أرديرن عنها الفاتورة، بتسجيل القصة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي. وقالت السيدة في تغريدتها: «إننا نحبها كثيراً في الأساس والآن قد دفعت فاتورة صديقتي في المتجر قبل يومين، لأن صديقتي نسيت محفظتها وكان بصحبتها طفلاها، وهما يبكيان».

عندما وصلت السيدة إلى موقع الصراف في المتجر، وجدت أنها نسيت محفظتها، وكانت رئيسة الوزراء، من حسن حظها، خلفها في الصف، فدفعت الفاتورة عنها.

وأكدت رئيسة الوزراء وقوع القصة عند ظهورها في برنامج تلفزيوني صباحي، حيث سألتها المذيعة عما إذا كانت القصة صحيحة. وقالت أرديرن: «نعم، حدث ذلك». وعندما سئلت لماذا ساعدت تلك السيدة، قالت أرديرن: «لأنها أم».

ونقلت صحيفة محلية عن السيدة قولها: «عندما تفكر في رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، تجد أنه ليس هناك أكثر منها لطفاً وطيبة وتواضعاً وأخلاقاً، لقد دفعت فاتورتي في المتجر بعد أن تسوقت، لأنني نسيت محفظتي». وأضافت السيدة عن رئيسة الوزراء أنها «زعيمة لا مثيل لها».