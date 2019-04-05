إرسال طني غذاء إلى محطة الفضاء الدولية

المصدر: موسكو - د ب أ

أرسلت روسيا، أمس، مركبة غير مأهولة على متنها أكثر من طنين من الغذاء والوقود والمواد اللازمة لإجراء تجارب في الفضاء.

وأفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية الرسمية بأن الصاروخ الحامل للمركبة «سويوز» انطلق من قاعدة «بايكونور» التي تديرها روسيا في كازاخستان. ومن المقرر أن تصل المركبة الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية خلال 3 ساعات. ولم يحدث سوى مرة واحدة فقط فيما مضى في يوليو 2018، أن سلكت مركبة المسار المختصر إلى المحطة الدولية، التي تقع على ارتفاع نحو 400 كيلومتر من سطح الأرض.

وقالت روسيا في ذلك الوقت إنها ستستمر في اختبار المسار المختصر حتى يمكن استخدامه بانتظام، وفي النهاية يتم اختباره للعمليات بقيادة بشرية. ويتمركز في الوقت الحالي على متن محطة الفضاء الدولية 3 رواد أمريكيين وروسيان اثنان وكندي واحد.