حساب «إنستغرام» مشترك لميغان وهاري

المصدر: إعداد: فاتن صبح

استكمالاً لتكوين أسرتهما، واستباقاً لولادة طفلهما الأول المنتظر هذا الربيع، ضج العالم بالخطوة الأحدث التي اتخذها كل من الأمير هاري وزوجته الممثلة السابقة ميغان ماركل، بإطلاق الحساب المشترك لهما عبر موقع «إنستغرام»، متضمناً الإشارة إلى أنهما «دوقا ساسكس».

وسبق للثنائي أن تبادل الصور مع العالم، من خلال حساب يدار من قبل قصر كينسينغتون، وقد تضمن توثيقاً لنشاطات شقيق هاري الأكبر، الأمير ويليام وعائلته. ولا يشكل الأمر مفاجأة للكثيرين، نظراً للأخبار التي صدرت منذ مدّة، وأشارت إلى ما سمته بـ «انفصال الأسرتين»، والانسلاخ عن وليام وكايت.

وبات معلوماً منذ شهر، أنه إضافة لانتقالهما من لندن إلى قصر «فروغمور كوتيدج» في وندسور، سيقوم هاري وميغان، أو دوق ودوقة ساسكس، بتوظيف طاقم جديد متكامل متخصص بعملية الاتصالات، و«أنه سيحرص على تقديم ترتيبات الدعم المستدام لدوق ودوقة ساسكس، المتعلق بأعمالهما في ما يبدآن حياتهما الجديدة، وينتقلان لمسكنهما الرسمي في فروغمور كوتيدج».