ناشط بيئي هندي ينشئ 40 غابة

المصدر: دبي - عمر حرزالله

في غضون أيام قليلة، سيتوجه آر كيه نير، وهو ناشط بيئي، إلى كاتماندو، لنيل جائزة أخرى، وهي جائزة «مجد الهند»، وذلك لإنشائه 40 غابة في سبع ولايات هندية.

وتشمل هذه الولايات، وفقاً لموقع «ذي نيوز مينيت» راجستان، غوجارات، أندرا، البنغال، تشهاتيسجاره، كارناتاكا وماهاراشترا. وأقام نير في غوجارات لسنوات عدة، وهي المكان الذي حوله إلى رجل أعمال ثري، يدير ثلاث شركات للملابس.

والغريب أن ولاية كيرالا لا توجد في قائمته، على الرغم من أنها مسقط رأسه.

يقول في هذا الصدد: «لقد غادرت بريا في ولاية كيرالا عندما كنت طفلاً في سن الرابعة».

ويتحدث نير المالايالامية بإتقان. وقد أصبح ناشطاً اجتماعياً، وبدأ يساعد في تعليم الطلبة وتوفير نفقاتهم. ولكن مع زيادة مشاركته في العمل الاجتماعي، لم يستطع إدارة وظيفته المعتادة، فتركها، ثم أسس شركة خاصة به، وهي «شري بورنيكا إكسبورتز»، ولديه ثلاثة مصانع الآن، و450 موظفاً، يعملون في إنتاج القمصان الجاهزة.

بدأ حب نير للأشجار قبل 6 سنوات، عندما شاهد 175 شجرة مقطوعة وملقاة على الأرض، وبها أعشاش لفراخ الطيور، أثناء مشروع شق الطرق في ولاية غوجارات. ما أصابه بعقدة، فقرر أن يفعل شيئاً. فاشترى قطعة أرض مع شريك له، وقررا استخدام نهج الياباني أكيرا مياواكي لزراعة 1500 شجرة هناك.

وهذا العالم الياباني مشهور بأساليبه في استعادة الغابات الأصلية على التربة المتدهورة. اتصل فير وشريكه بالفريق الياباني المختص، الذي حضر وعلمهما طريقة استعادة الغابات المفقودة.