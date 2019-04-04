رواية مصورة لسلفادور دالي والأخوين ماركس

المصدر: دبي - البيان

يستذكر التاريخ سلفادور دالي، بوصفه واحداً من الفنانين الأكثر فرديةً، الذين شهدتهم الساحة الفنية يوماً، إلا أن حياته شهدت على تعاون مع لويس بونويل وألفرد هيتشكوك ووالت ديزني، وبشكل ما، مع لويس كارول وويليام شكسبير.

الأمر الذي لم يكن ليتخيله أحد، هو التعاون الذي قام يوماً بين دالي والأخوين ماركس، وأسفر عن فيلم في الثلاثينيات لم يبصر النور، ولم يدخل حيز الإنتاج أصلاً، وقد أخبر بقصته كتاب «زرافات على صهوة سلطة»، الذي جمع النص بالصور، صدر أخيراً على شكل تعاون بين المتخصص في ثقافة البوب جوش فرانك، والفنانة مانويلا بيرتيغا، والكوميدي تيم هيديكير.