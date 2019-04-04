استنشاق السكر يعالج التهابات الرئة

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة بريطانية جديدة أن الأشخاص المصابين بالتهابات رئوية، يمكنهم علاج أنفسهم عن طريق استنشاق السكر.

واكتشف باحثون من جامعة مانشستر وفقاً لصحيفة «ميرور»، أن استنشاق السكر يحفز جهاز المناعة في الرئة إلى مكافحة الالتهاب البكتيري.

وقال البروفيسور أندرو ماكدونالد، الذي قاد الدراسة: «يؤدي توفير الجلوكوز إلى زيادة الالتهاب، ما يحفز جهاز المناعة ويجعله يزيد حماية الجسم من البكتيريا التي تسبب الالتهابات الرئوية».

وبحثت الدراسة التي أجريت على الفئران في خلايا دم بيضاء متخصصة تسمى البلاعم، وهي بمثابة «المكانس الكهربائية» لجهاز المناعة، فتعمل على إزالة الكائنات الضارة وبقاياها.