المصدر: تصوير دينيس مالاري

العالم في قرية.. حقيقة تتجلى داخل القرية العالمية، إذ يتعرف روادها إلى ثقافات الشعوب وتقاليدهم في الفن والطعام واللباس إضافة إلى التراث الذي يشغل حيزاً كبيراً في أجنحة الدول المشاركة.. في الصورة فنانون يابانيون يقدمون عرضاً موسيقياً بآلات تقليدية.

