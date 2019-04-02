البدانة مرتبطة بالعروض التسويقية

المصدر: لندن - د ب أ

قال باحثون من بريطانيا إن الذين يحبون ملء عربات التسوق من خلال العروض الخاصة هم أقرب للوزن الزائد، بل وربما للبدانة.

وعبر باحثون من مؤسسة كانسر ريسيرش البريطانية عن قلقهم لوجود هذه العلاقة، خاصة أن الوزن الزائد يتسبب في 13 نوعاً من السرطان.

لذلك أوصى الباحثون بضبط العروض المغرية بشكل قانوني.

أوضح الباحثون أن كثيراً من السلع التي تباع مخفضة السعر في المحلات التجارية الكبيرة تحتوي في أغلب الأحيان على نسبة مرتفعة من الدهون أو السكر أو الملح.

وبالفعل أظهرت دراسة بريطانية أخرى العام الماضي أن حجم السلع التي تسهم في زيادة البدانة يقل في المشتريات بنحو الخمس عندما يتم إبعادها من منطقة التحصيل، ووضعها فوق أرفف عادية.