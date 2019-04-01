موسيقى موزارت تطيل أعمار المصابين بالصرع

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

كشفت دراسة جديدة مثيرة للدهشة، أن السماع لقائمة تشغيل موزارت، قد مدد أعمار الفئران المصابة بالصرع.

ونقلت «ديلي ميل» عن الباحثين في جامعة يوتا الأمريكية، قولهم إن الأشخاص الذين يعانون من الصرع، لديهم معدل وفيات مرتفع بشكل لا يصدق، مع خطر الوفاة يصل إلى ثلاثة أضعاف، بسبب النوبات ومتلازمة الموت المفاجئ غير المبررة.

ولكن في الدراسة الجديدة، لوحظ أن الفئران التي استمعت إلى الموسيقى أثناء تناولها الدواء، كانت أقل عرضةً للموت المبكر، مقارنة بأقرانها.

وبحلول نهاية الدراسة، كان أكثر من 80 في المئة من الفئران المصابة بالصرع، والمعرضة للموسيقى، لا تزال حية، مقارنة بنسبة 50 في المئة فقط من الفئران الأخرى.

ويعتقد الباحثون أن ذلك قد يكون له علاقة بتأثيرات قائمة التشغيل على الالتهاب، ما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.