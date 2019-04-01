مزاد لأعمال الفنانين على الإنترنت

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تعد دار المزادات الفنية «AucArt» أول دار مزادات على الإنترنت في العالم يقتصر عملها فقط على بيع أعمال خريجي المدارس الفنية الحديثة.

وهذه الدار وفقاً لمجلة «فوربس» من بنات أفكار ناتاشا أرسلان، وقد دشنت في أواخر عام 2017 لربط الفنانين الناشئين مباشرة مع مقتنيي التحف الفنية.

ومن خلال الاستثمار في الفنانين في وقت مبكر من حياتهم المهنية، يمكن لهواة الفن شراء أعمال هؤلاء الفنانين قبل أن يتم تقييمها فعلياً.

وفي المزادات الأسبوعية عبر الإنترنت، تقدم دار المزادات عدداً محدوداً من الأعمال الأصلية، من شبكتها المتزايدة باستمرار من الفنانين الناشئين. ويستمر كل مزاد لمدة شهر، وأي عمل فني لا يتم بيعه يذهب إلى قسم «العمل المتاح» في الموقع، ويعرض بسعر ثابت دون مزاد.

وتخرج جميع الفنانين الذين عرضت أعمالهم في الدار خلال السنوات الثلاث الماضية من مدرسة فنون في المملكة المتحدة، وإذا كنت تتصفح الموقع من خلال كلية الفنون، فستظهر قائمة بهؤلاء الفنانين، وإذا كنت حريصاً بشكل خاص على شراء شيء من أعمال أحد خريجي إحدى المدارس الفنية الأكثر شهرة، فقد تم العثور خلال عملية بحث حديثة على سبيل المثال على 26 فناناً تم اختيارهم من الكلية الملكية للفنون و16 من مدرسة سليد للفنون الجميلة.