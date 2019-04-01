«مهرجان الكرز».. مرح وطائرات ورقية

المصدر: واشنطن - رويترز

ملأت طائرات ورقية منطقة النصب التذكاري في العاصمة الأمريكية واشنطن، أول من أمس، حيث جاءت عائلات للاحتفال بمهرجان الطائرات الورقية السنوي الذي يُنظم في إطار مهرجان تفتح أزهار الكرز.

وخرج ألوف في ذلك اليوم الربيعي، حيث ساعدت درجات حرارة الربيع الباردة، والنسيم اللطيف، المشاركين على تحسين فرص إطلاق الطائرات الورقية في السماء.

ويقام المهرجان الوطني لتفتح أزهار الكرز بين 20 مارس و14 أبريل.

ويوضح الموقع الإلكتروني للمهرجان، أن ذروة الإزهار هو الموعد الذي تتفتح فيه 70 في المئة من أشجار الكرز المحيطة ببركة «تايدال». ويحيي المهرجان ذكرى إهداء رئيس بلدية طوكيو لواشنطن، 3 آلاف شجرة كرز عام 1912.