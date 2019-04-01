روبوتات تتكاثر بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

يعكف علماء الروبوتات التطورية في جامعة «فيرجي» بأمستردام، على اختبار منهجيات جذرية تسمح للروبوتات «بالتزاوج» مع بعضها بعضاً بصورة مستقلة. ووفقاً لـ «ديلي ميل»، يتم إجراء عملية التزاوج باستخدام روبوتين قادرين على الجمع بين الكود الخاص بهما، وإنتاج نسل ثلاثي الأبعاد. وعلى الرغم من أن السيناريو يبدو حالياً أقرب إلى الخيال العلمي، إلا أن الباحثين يقولون إن هذا قد يصبح شائعاً في المستقبل القريب.

وقد أجرى الباحثون الهولنديون دراستهم، بعد أن ابتكر علماء الكمبيوتر هناك عملية تلقائية «تصمم الروبوتات عبر مستويات وتضعها في مهام وظروف بيئية ملائمة للتزاوج». وتوضح الدراسة أن تصميم الروبوت بطريقة حرّة، يبشر بموجة جديدة من النماذج الروبوتية القادرة على معالجة البيئات غير المنظمة والصعبة التي تواجهها.