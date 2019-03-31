الرويشد بخير بعد تعثّره على المسرح.. والنجوم يهنئونه بالسلامة

المصدر: Ⅶ دبي ـ غسان خروب

«شكراً لكم من القلب لكل من سأل عن والدي الغالـــي، فهو بصحة وعافية، لا أراكم الله مكروهاً بعزيز»، تغريــدة أطلقتها أسيل ابنة الفنان الكويتي عبــد الله الرويشد، أمس، عبر موقع تويتر، لتطمئن قاعدة الفنان عبد الله الرويشد الجماهيرية، على صحته إثر تعرضه للسقوط على مسرح مــركــز جابر الأحمد الثقافي، في الكويت، بعد تعثره في أحد مكبرات الصوت الضخمة على المسرح، وذلك خلال إحيائه حفلاً غنائياً، لـــم يكتب له أن يختتم كما كـــان مخططاً له، حيث اضطر القائمون على الحفل إلى إلغائه، ومـــن ثم نقل الرويشد إلى المستشفى، لمعاينته بعد إصابته ببعض الرضوض والكدمات.

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تغريدة الاطمئنان على صحة الرويشد، سفير الأغنية الخليجية، لم تكن قاصرة على ما قالته ابنته أسيل، فقد بادر رفيقه الفنان نبيل شعيل إلى نشر مقطع مصور عبر «إنستغرام» يظهرهما معاً في إحدى غرف المستشفى، حيث آثر شعيل طمأنة الجمهور بنفسه، على صحة الرويشد، وقال: «أطمئنكم بنفسي على صحة أخي عبد الله، وأجر وعافية وما تشوف شر، والناس كلها تسأل عنك».

شكر

الرويشد الذي أطل بالمقطع نفسه، توجّه بالشكر إلى كل من سأل عنه، قائلاً: «ما قصرتوا أبداً، وعسى الله يحفظكم الجميع».

مقطع «سقوط الرويشد على المسرح» الذي غزا مواقع التواصل الاجتماعي، كشف عن عمق المحبة التي يحظى بها، إذ بادر العديد من زملائه الفنانين إلى التغريد، والاطمئنان عنه، حيث قال الفنان حسين الجسمي: «مأجور يا خوي عبد الرويشد، وخطاك الشر»، أما الفنانة أحلام، فقالت من طرفها: «خطاك الشر يا أبو خالد، الحمد لله على سلامتك»، وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ عبر «تويتر»: «الحمد لله على سلامة فناننا الكبير عبد الله الرويشد، وما يشوف شر»، وغرّدت الفنانة السورية أصالة نصري، قائلة: «مليون ألف سلامة للغالي الحبيب الأستاذ عبد الله رويشد.. يا ربّ يطمنّا عنّك».