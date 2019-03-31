التريض قبل النوم يسبب الأرق

المصدر: برلين - د ب أ

الرياضة جيدة لعملية الأيض، وتحويل الغذاء لطاقة، وكذلك للراحة النفسية، ولكن هل هي جيدة للنوم؟

قيم باحثون متخصصون في الدراسات الرياضية بجامعة زيورخ، 23 دراسة لصالح تحليل صدر في فبراير الماضي، وخلصوا إلى أن «من يتدرب بشكل مكثف أقل من ساعة قبل النوم، يواجه بالفعل خطر احتياج وقت أطول للنوم وصعوبة فيه».

ولكن، بشكل عام، ممارسة الرياضة قبل أقل من 4 ساعات من الذهاب للفراش، لا تضر بالنوم، بل على العكس، من الممكن أن تحسن جودة النوم، ولكن هذا التأثير قليل «حيث إن التأثيرات الإيجابية، تشبه التذبذبات الطبيعية في جودة النوم من ليلة إلى أخرى، ما يجعلها غير ذات بال من الناحية الإكلينيكية»، حسبما أوضح الباحثون.