دواء لالتهاب الكبد يعالج الزهايمر

المصدر: دبي - البيان

اكتشف الباحثون الأمريكيون أن دواء مصمماً لعلاج التهابات الكبد قد يصبح علاجاً غير متوقع للمصابين بالزهايمر.

ولاحظ الباحثون في جامعة كاليفورنيا أن عقار «لونافارنيب»، الذي اعتمدته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخراً كعلاج للالتهاب الكبدي «د»، يمكنه إيقاف تدهور الدماغ ويحسن الأعراض السلوكية أثناء تجربته على الفئران. وفي الدراسة الجديدة، تمكن العلماء من إجراء هندسة وراثية للفئران لتعريضها لتشابك بروتين «تاو» الذي يسبب مرض الزهايمر، لكن العقار حال دون ذلك.

وأوضح الباحثون أنه على الرغم من أن الأمراض ذات الصلة بالبروتين المذكور، بما في ذلك الزهايمر واعتلال الدماغ المزمن والصدمة العصبية تمثل مشكلات خطيرة في الصحة العامة.