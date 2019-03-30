فنان يبني حائطاً من الجبن

المصدر: دبي ـ البيان

بدأ فنان أمريكي من لوس انجليس في بناء حائط من الجبن على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وبيع سلعة تحت اسم «أمريكا عظيمة مرة أخرى» من أجل دعم فكرته وجهوده. الفنان الأمريكي كوسيمو كفالارو يبني حائطاً بارتفاع 6 أقدام (نحو مترين) وعرض 3 أقدام صنع من قطع من الجبن المنتهي الصلاحية، حسب ما ورد على صفحة الفنان على فيس بوك.

وتتكلف قطعة الجبين التي يستخدمها الفنان 100 دولار، ويقول على حسابه على فيس بوك إنه يحتاج إلى تمويل بناء حائط بطول 25 قدماً مبدئياً. وقال الفنان لصحيفة لوس انجليس تايمز إن أول ما يتبادر إلى الذهن أن الفكرة جنونية، لكنه أكد أن الحائط الذي يبنيه والحائط الذي اقترحه الرئيس الأميركي ترامب لا معنى لهما. وتقول الصحيفة إن كافلارو يبني الحائط على بعد أقدام من الحدود المكسيكية.