شجرة مشجع رسمي لنادٍ رياضي

المصدر: دبي - عمر حرزالله

يعد نادي ريزيستنسيا الرياضي الصغير لكرة القدم في دوري الدرجة الثانية في باراغواي، الأول من نوعه في العالم الذي يجعل شجرة تنمـــو في مدرجات استاده مشجعاً رسمياً له، بحيث إنه منح الشجرة بطاقة عضـــوية وقميـــصاً رياضــياً مجانياً.

وهذا المؤيد الدائم الخضرة وفـــقاً لـ«أوديتي سنترال» قديم قدم النادي، لذا فإن الفريق ومشجعيه يعتبرونها جزءاً من تاريخهم. وكانت الشجــرة موجـــودة عــندما كان المكان مجرد ملعب صغـــير لكرة الـــقدم في وسط أرض قاحــلة، وقبل عشرين عاماً، قـــرر الـــنادي بناء منصات اسمنتية لمشــجعيه، ولم يفكر أبداً في إمكانية التخـــلص من أكبر مشجعيه النباتيين وهي الشـــجرة.

وبدلاً من ذلك، طلب من المهندسين المعمـــاريين المسؤولين التوصل إلى حل يتيح بقاء الشجرة. لذلك قام المهنــدسون ببناء المدرجات من حولها، والسماح للجماهير البشرية بمشاهدة المباريات المحلية في ظلها.

وقبل عامين، عندما احتفل النادي بالذكرى المئوية لتأسيسه، قررت الإدارة تكريم الشجرة بجعلها عضواً رسمياً في النادي، فمنحها بطاقة عضــوية وقميص الفريق الرياضي.