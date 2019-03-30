آلاف الأنهار تدفقت على المريخ قديماً

المصدر: دبي - أشرف رفيق

كشف علماء أن آلافاً من الأنهار تدفقت على سطح كوكب المريخ، وكانت أنهاراً ضخمة يفوق عرضها نهر المسيسبي الأمريكي، وكانت ممتلئة بالمياه منذ عهد ليس ببعيد.

وتظهر صور الأقمار الصناعية للكوكب الأحمر، أن المياه تدفقت على سطحه لفترة أطول بكثير مما كان يعتقد في السابق، حسب صحيفة يو أس أيه توداي.

وتشير النتائج التي توصل إليها العلماء، بعد دراسة أكثر من 200 موقع من قاع أنهار جافة على سطح المريخ، إلى أن أنهار الكوكب تدفقت فيها المياه منذ ما يقارب من مليار عام، بعد ما لا يقل عن مليار سنة من التقديرات السابقة، أي أن المريخ كانت لديه أنهار كبيرة بعد فترة طويلة من فقدان الكوكب لمعظم الغلاف الجوي. وتغير هذه الدراسة الجديدة فهم العلماء لتاريخ المريخ تغيراً جذرياً، وتجعل من الصعب عليهم رسم خريطة للمناخ القديم.

ويقول الدكتور إدوين كايت، من جامعة شيكاغو: «من الصعب بالفعل شرح الأنهار أو البحيرات على المريخ بناء على المعلومات التي لدينا»، وأضاف: إن «هذا يجعل المشكلة أكثر صعوبة». ويعلم العلماء منذ فترة طويلة بمجاري الأنهار القديمة التي تصطف على سطح المريخ، لكن كيفية تدفق الماء على السطح لا تزال لغزاً.

واعتقد العلماء سابقاً، أن الغلاف الجوي للكوكب الرقيق للغاية، هو ما دفع الأنهار نحو الجفاف، لكن النتائج حديثاً، تشير إلى أن ضوء الشمس لم يكن كافياً للتأثير على الماء السائل.