تتربح من اقتراح أسماء للمواليد

المصدر: دبي - البيان

حصلت بيو جيسوب، وهي صاحبة مشروع تبلغ من العمر 19 عاماً، على مئات الألوف من الدولارات من خلال خدمتها المبتكرة على الإنترنت، التي تساعد العائلات الصينية على اختيار اسم إنجليزي مناسب لأطفالها.

والعثور على اسم مناسب للطفل هو صفقة كبيرة في الصين وفقاً لـ «أوديتي سنترال». فعند اختيار العائلة اسم طفلها الصيني، يختار الأب حرفين أو ثلاثة أحرف لها معنى مدروس بعناية، ولكن عند تحديد اسم باللغة الإنجليزية لمساعدة العائلات على التفاعل مع الناطقين باللغة الإنجليزية بشكل أسهل، يواجه الكثير منها صعوبات كبيرة.

وهنا يأتي دور جيسوب البالغة من العمر 19 عاماً وشركتها التي تطلق عليها «الاسم الخاص». فمقابل رسوم رمزية، تقترح الشركة العديد من الأسماء الإنجليزية التي لها سمات مختلفة، مثل الصدق أو الطموح، المرتبطة بالعائلة. وفي السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية، ساعدت جيسوب في تسمية 677،900 طفلاً صينياً، وحققت معها أكثر من 400 ألف دولار أمريكي، وهي أكثر من كافية لتغطية مصاريف دراستها الجامعية.