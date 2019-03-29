فارس التميز

المصدر: تصوير: خليفة عيسى

عِشق الرقم 1 والصدارة أولوية في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو نهج اختطه سموه في كل ميادين الإنجاز والتنافس، وهو ما جسّده سموه، أمس، خلال تكريم الفائزين بجائزة سموه للتميز في سباقات الخيل بمدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.



















