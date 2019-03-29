حديث الروح

المصدر: أحمد شوقي

يا أفصح الناطقين الضاد قاطبةً

حديثك الشهد عند الذائق الفهم

حلّيت من عطل جيد البيان به

في كلّ منتثر في حسن منتظم

بكلّ قول كريم أنت قائله

تحيي القلوب وتحيي ميّت الهمم

سرت بشائر بالهادي ومولد

في الشرق والغرب مسرى النور في الظلم

تخطّفت مهج الطاغين من عرب

وطيّرت أنفس الباغين من عجم

رِيعت لها شُرف الإيوان فانصدعت

من صدمة الحقّ لا من صدمة القدم

أتيت والناس فوضى لا تمرّ بهم

إلّا على صنم قد هام في صنم

والأرض مملوءة جوراً مسخّرةٌ

لكلّ طاغية في الخلق محتكم

أَســرَى بـك اللـهُ ليـلاً، إِذ ملائكُـه

والرُّسْـلُ في المسجد الأَقصى على قدَمِ

لمــا خـطرتَ بـه التفُّـوا بسـيدِهم

كالشُّـهْبِ بـالبدرِ، أَو كـالجُند بـالعَلمِ

شاعر مصري (1868 - 1932م)