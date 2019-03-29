لوحة من عصر النهضة تحت طبقات من الورنيش

المصدر: لندن - رويترز

اكتشف متخصصون بريطانيون في ترميم الأعمال الفنية يعملون على لوحة كان يعتقد منذ فترة طويلة أنها تقليد لإحدى تحف الفنان ساندرو بوتيتشيلي، أن اللوحة في حقيقة الأمر خرجت من ورشة عمل الفنان الذي عاش في عصر النهضة الإيطالية.

وقالت مؤسسة «إنجليش هيرتدج» أمس، إن خبراءها اكتشفوا هذا بينما كانوا يزيلون طبقات من الورنيش القديمة من على لوحة «مادونا ديلا ماليجرانا».

وقالت راتشيل ترنبول كبيرة خبراء الترميم في المؤسسة: «لاحظت على الفور أن اللوحة تشبه بشكل كبير ما يخرج من ورشة عمل بوتيتشيلي نفسه. من ناحية الأسلوب، كان أكبر الظن أن تكون تقليداً، كانت الحقبة الزمنية الصحيحة واللوحة سليمة من الناحية الفنية وهي مرسومة على ورق مصنوع من شجرة الحور والذي كان شائعاً في تلك الفترة».

واعتاد بوتيتشيلي، المشهور بلوحات مثل «ذا بيرث أوف فينوس» و«بريمافيرا» أن يصنع نسخاً من لوحاته ليبيعها لمن يعجب بأي من أعماله التي رآها في مكان آخر.