سكري الحمل يؤدي لأمراض القلب مستقبلاً

المصدر: تورنتو - رويترز

كشفت مراجعة بحثية أن الإصابة بالسكري خلال الحمل تزيد التعرض لمتاعب في القلب خلال 10 أعوام بعد الولادة، وبينما يرتبط ما يطلق عليه سكري الحمل منذ أمد طويل بزيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق، فإن بعض الأبحاث السابقة تشير إلى أن هذا الاحتمال قد يعتمد على تطور الحالة إلى النوع الثاني من السكري الذي يستمر بعد الولادة.

وفحص الباحثون بيانات 9 دراسات شملت نحو 5.4 ملايين أمّ. وفي المجمل تعرضت 8 آلاف امرأة لديهن تاريخ من الإصابة بسكري الحمل لمشكلات في القلب تشمل أزمات قلبية بجانب نحو 93 ألف امرأة لم يعانين من سكري الحمل.