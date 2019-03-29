اكتشاف البهو الملكي للفرعون رمسيس الثاني

المصدر: الأقصر (مصر)- د ب أ

أعلنت وزارة الآثار المصرية العثور على البهو الملكي للفرعون رمسيس الثاني، وأحجار لوحات تأسيس معبده بأبيدوس في محافظة سوهاج (500 كم جنوب القاهرة).

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، في بيان، أمس، إن الكشف الذي عثرت عليه البعثة الأثرية لجامعة نيويورك والعاملة بمعبد رمسيس الثاني بأبيدوس، سوف يغير ولأول مرة شكل وخريطة المعبد الذي اكتشف قبل نحو 160 عاماً. وأشار إلى أن الكشف سيضيف الجديد بشأن معرفة تخطيط وشكل المعابد وملحقاتها في فترة الرعامسة.

ومن جانبه، قال أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، إن البهو يتكون من حوائط مبنية من الحجر الجيري والطوب اللبن، وكسيت أرضيته ببلاطات من الحجر الجيري.