عراقي يحول بيته مطعماً للفقراء

المصدر: السليمانية - رويترز

يطعم تاجر من العراق في مدينة السليمانية، الفقراء منذ 19 عاماً، لا لسبب، سوى ابتغاء مرضاة الله، على حد قوله.

وحوّل نامق فايق، منزلاً قديماً يملكه، إلى مطعم صغير، يعمل فيه هو وأبناؤه الثلاثة، وطاهٍ، على مدار اليوم، لإعداد وجبات طعام تُوّزع على الفقراء يومياً.

ويرفض فايق (65 عاماً)، الذي يملك محال وعقارات في أنحاء مدينة السليمانية، أي شكل من المساعدة، سواء من الحكومة أو من جمعيات أهلية. ويقول: «لا أحد يساعدني، أواصل مشروعي الخيري منذ عام 2000 وحتى الآن، والله يزيد الرزق عاماً بعد الآخر. وأنا أوصي أولادي بأن يتابعوا هذا العمل الخيري بعد وفاتي، حيث إن هذا البيت يمثل أملاً للفقراء».

ويستقبل المكان، 50 شخصاً كل يوم. وينفق فايق نحو 120 ألف دينار عراقي (100 دولار) يومياً على المشروع. وفي أيام الجمعة، يقدم اللحم والدجاج، بكلفة تقدر بنحو 280 ألف دينار عراقي (290 دولاراً).

كما أنه يوظف طاهياً يحصل على راتب شهري يبلغ 500 ألف دينار عراقي (417 دولاراً).

والجميع مُرحب بهم في مطعم فايق، دون تفرقة، فكلهم يتناولون من طعام فايق اللذيذ.