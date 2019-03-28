مدينة سويسرية مهووسة بالرقم «11»

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تشتهر مدينة سولوتورن، الواقعة في الشمال الغربي من سويسرا على ضفاف نهر آر عند سفح جبال جورا، بطبيعتها الخلابة؛ لكن هذا ليس الشيء الوحيد الذي تشتهر به هذه المدينة، فهي معروفة في المقام الأول بعلاقتها الوثيقة والخاصة بالرقم «11».

ويبدو أن كل شيء في هذه المدينة، وفقاً لـ«أوديتي سنترال» تم تصميمه متمحوراً حول هذا الرقم السحري، بدءاً من حقيقة أن المدينة هي عاصمة كانتون سولوتورن، الذي هو الكانتون الحادي عشر من حيث ترتيب الانضمام إلى الاتحاد السويسري، إلى حقيقة أنه يوجد في سولوتورن بالضبط 11 دار عبادة، و11 نافورة تاريخية، و11متحفاً و11 برجاً، بالإضافة إلى الساعة الغريبة في ساحة البلدة التي تتميز بقرصها المؤلف من 11 ساعة، بينما الرقم 12 مفقود.

وعلى الرغم من أن كل شخص في سولوتورن يدرك فعلياً هوس المدينة بالرقم «11»، إلا أن منشأ هذا الهوس يكتنفه الغموض، ولكن البعض يقولون إن هذه القصة مستوحاة من أسطورة شعبية قديمة، فيما يؤكد آخرون أن الهوس بالرقم «11» له أبعاد ودلالات دينية.

الشيء الوحيد المؤكد في هذا هو أن هوس سكان سولوتورن بهذا الرقم يرجع إلى قرون عدة.

وتتميز المدينة القديمة، التي بالكاد يزيد عدد سكانها عن خمسة عشر ألف نسمة وتخلو من السيارات، بالمعالم الأثرية الجميلة، والمباني الارستقراطية والحصون القوية، بالإضافة إلى العديد من المتاجر والفنادق الصغيرة، التي تجعل منها مكاناً جميلاً للزيارة والتجول، لا سيما في الليالي الصيفية الدافئة، حيث يستمتع الزوار والسياح بالجلوس في المطاعم الواقعة في الحدائق المجاورة لنهر آري.

وتستقطب المدينة الكثير من الزوار مستفيدة من العديد من عوامل الجذب الثقافية التي تتجاوز كثيراً المجال الإقليمي، وتتضمن مهرجان فيلم زولوتون والأيام الأدبية، بالإضافة إلى أن المتاحف الموجودة في البلدة متنوعة وتتراوح من متاحف التاريخ والتاريخ الطبيعي والفنون.