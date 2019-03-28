«الواقع الافتراضي» يسعف الجراحين

المصدر: إعداد- عمر حرزالله

طور الباحثون في جامعة واشنطن الأمريكية تقنية جديدة من الواقع الافتراضي تتيح للأطباء رؤية الأجزاء الداخلية لأوردة المرضى بصورة ثلاثية الأبعاد أثناء إجرائهم العمليات الجراحية.

وعادة ما يستخدم أخصائيو الأشعة التداخلية التصوير للتنقل عبر الأوعية الدموية الدقيقة ومعالجة أي انسدادات فيها، لكن هذه الإجراءات تتطلب منهم استخدام التصوير بالأشعة السينية لتوجيه أدواتهم طوال العمليات، وتعريض المرضى وأنفسهم للإشعاع. إلا أن عملية القسطرة الجديدة وفقاً لـ«ديلي ميل» تستخدم مستشعرات كهرومغناطيسية تغذي التصوير في الوقت الفعلي من الأوعية الدموية إلى سماعة الواقع الافتراضي، ما يجعل الجراحات أكثر أماناً ودقة.