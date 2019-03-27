معرض

المصدر:
  • تصوير: أحمد عبيد
التاريخ:

أحد أروقة معرض صور «راشد ودبي 1962»، الذي يعكس مقطعاً مهماً من تاريخ دبي مطلع ستينيات القرن الماضي، من خلال 38 صورة التقطت عام 1962، بعدسة المصور الياباني كواشيما، وتتضمن هذه الصور لقطات لجلسة للمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد، ولقطات تظهر روح إمارة دبي.

 

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