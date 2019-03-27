المصدر: تصوير: أحمد عبيد

أحد أروقة معرض صور «راشد ودبي 1962»، الذي يعكس مقطعاً مهماً من تاريخ دبي مطلع ستينيات القرن الماضي، من خلال 38 صورة التقطت عام 1962، بعدسة المصور الياباني كواشيما، وتتضمن هذه الصور لقطات لجلسة للمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد، ولقطات تظهر روح إمارة دبي.

أحد أروقة «معرض راشد ودبي»، الذي يعكس مقطعاً مهماً من تاريخ #دبي مطلع ستينيات القرن الماضي، من خلال 38 صورة التقطت في العام 1962، بعدسة المصور الياباني كواشيما، ولقطات تظهر روح إمارة #دبي. #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ee4wqGIkWt — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٧ مارس ٢٠١٩