الإستروجين يحسّن ذاكرة النساء

المصدر: إعداد - عمر حرز الله

كشفت دراسة جديدة أن تناول النساء، اللاتي يعانين من الخلل الهرموني، هرمون الإستروجين الأنثوي بعد الجراحة يحسّن الوصلات الدماغية، ما يحسن الذاكرة ومهارات التعلم وتعزيز العواطف والأحاسيس لديهن.

ولا يشير هذا فقط وفقاً لـ«ديلي ميل» إلى أن النساء المصابات بخلل هرموني يجب عليهن متابعة العلاج بعد العملية الجراحية، بل إنه يؤكد أيضاً العلاقة الوثيقة بين الهرمونات ووصلات الدماغ. ويشير هذا الاكتشاف، الذي قام به علماء في جامعة ماكماستر في أونتاريو بكندا ومستشفى كلينيكاس دي بورتو أليغري في البرازيل، إلى أن علاج الإستروجين قد يفيد أيضاً أدمغة النساء السليمات بعد انقطاع الطمث.