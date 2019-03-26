المصدر: تصوير: عيسى البلوشي

فنان إماراتي يقوم برسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال الجلسة الشعرية لقصائد محمد بن راشد في حب الخيل بفندق الميدان.

فنان إماراتي يقوم برسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال الجلسة الشعرية لقصائد محمد بن راشد في حب الخيل بفندق الميدان.



@HHShkMohd

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#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/t6Mac97giQ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 26, 2019