جاستن بيبر يعلن توقفه عن الغناء

المصدر: وكالات

قال المغني الكندي الشهير جاستن بيبر إنه سوف يتوقف عن الغناء لفترة، وذلك لكي يتعامل مع مشاكل صحية ذهنية.

واعترف جاستن / 25 عاما/ أن المعجبين كانوا على حق عندما انتقدوه لكونه" غير سعيد" و "غير قادر من الناحية الشعورية" على تقديم عرض "حيوي" خلال جولته العالمية الثالثة خلال 2017-2016.

وكتب بيبر على صفحته على موقع انستغرام لمشاركة الصور" لقد كنت أبحث وأسعى وأقوم بتجربة وأخطئ مثلما يفعل معظمنا. أنا الآن أركز على إصلاح بعض من المشاكل العميقة داخلي، التي أعاني منها مثل معظمنا، حتى لا أنهار، حتى أستطيع الحفاظ على زواجي وأكون الأب الذي أرغب فيه".

وكان بيبر قد أكد في نوفمبر الماضي أنه تزوج عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين.

وأشار بيبر إلى أنه على الرغم من أن الموسيقى "مهمة للغاية بالنسبة له" إلا أن "أسرته وصحته تحتلان الأولوية في حياته".

ويذكر أن جولة "Purpose" كانت تهدف للترويج للألبوم الغنائي الرابع لبيبر. وكانت الجولة من أكبر الجولات بالنسبة لمبيعات التذاكر، ولكن جرى إلغاؤها قبل وعدم استكمال 15 عرضا متبقين ضمن برنامج الجولة، حيث علل بيبر حين ذاك قرار الإلغاء بإصابته بالاكتئاب والارهاق.