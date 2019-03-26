العصائر السكرية تعزز الأورام الخبيثة

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

كشفت دراسة جديدة عن أن السكر يمكن أن يعزز انتشار السرطان من خلال تسريع نمو الأورام في الجسم. واكتشف علماء في كلية طب وايل كورنيل بنيويورك وفقاً لـ«ديلي ميل» أن الفئران التي تستهلك شراب الذرة عالي الفركتوز، المستخدم في البسكويت والآيس كريم ومشروبات الطاقة، نمت لديها أورام خبيثة بصورة متسارعة.

وذكر الباحثون أن كمية الأورام النامية تضاهي شرب حوالي 12 أوقية من العصائر السكرية يومياً.

وهذا يعني أن تقليل تناول السكريات يقضي على الأورام الخبيثة أو يقي منها. وقال د.لويس كانتلي، مؤلف مشارك في الدراسة: «هذه قد يفسر السبب في أن زيادة استهلاك المواد التي تحتوي على السكر ارتبطت بزيادة في سرطانات القولون والمستقيم».