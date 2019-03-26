«أسعد 5 كيلومترات على الأرض» في السعودية

المصدر: دبي - وكالات

وسط أجواء مليئة بالألوان والحماسة، أطلقت الهيئة العامة للترفيه، السبت الماضي، سباقاً هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، كان قد سُمي بـ «أسعد 5 كيلومترات على الأرض».

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، انطلق سباق هذا العام، تحت عنوان «جولة البطل»، احتفالاً بالبطل الكامن داخل كل شخص يتمتع بعزيمة لا تُقهر، ولا يعترف بكلمة «مستحيل». وبالطبع، لن تكون مدينة الخُبر السعودية هي الوحيدة التي احتضنت «أسعد 5 كيلومترات على الأرض»، بل سيتم تحديد موعد سباقين آخرين في كل من جدة والرياض.

وفي حدثٍ لا يلائم العدائين المحترفين فحسب، بل أيضاً المبتدئين، قالت الناطقة باسم «سباق الألوان»، كريستين بيغلر، إن «السباق منذ انطلاقته الأولى في عام 2012، تحول إلى ظاهرة عالمية، يسعدنا تنظيمها للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية»، مضيفة أن الأصداء الإيجابية التي شهدتها المنطقة، تعكس مدى شعبية السباق، وذلك بحسب ما ذكرته «واس».

وحاز سباق «أسعد 5 كيلومترات على الأرض»، على إعجاب العديد من المتسابقين في المملكة، وكان ذلك واضحاً من خلال تغريداتهم، التي تناولت مقتطفات من أجواء هذا الحدث العالمي.

ويُشار إلى أن السباق قد حلّ ضيفاً على أكثر من 40 دولة، مستقطباً ما يزيد على 7 ملايين متسابق من حول العالم. وبذلك، تأتي هذه الفعالية بالتوافق مع أهداف المملكة العربية السعودية، ورؤية 2030، وبرنامج جودة الحياة 2020، الذي يسعى إلى تعزيز مشاركة الأشخاص في شتى النشاطات الثقافية، والرياضية، والترفيهية.