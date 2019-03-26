طائرة بريطانية تتجه لإدنبره بـ«الخطأ» بدلاً من دوسلدورف

المصدر: دبي - أشرف رفيق

توجهت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية الى مدينة إدنبره بالخطأ، بدلاً من أن تتجه إلى مدينة دوسلدورف الألمانية حسب خط سير الرحلة.

وهبطت طائرة الخطوط البريطانية القادمة من مدينة لندن في مدينة إدنبره قبل أن يلاحظ الطيار ومساعده هذا الخطأ، الذي نتج عن خطأ في بيانات خط سير الرحلة الذي دونته مكاتب شركة «دبليو دي ال» للطيران في ألمانيا.

ثم تمت إعادة توجيه الطائرة إلى مدينة دوسلدورف الألمانية لتصحيح الخطأ، وفق ما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز. وقالت شركة الخطوط الجوية البريطانية إنها تجري اتصالات مع شركة «دبليو دي ال» ومقرها كولون، لمعرفة سبب الخطأ في بيانات خط سير الرحلة.