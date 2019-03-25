المصدر: تصوير: أحمد بدوان

لقطة أخّاذة من متحف «زايد غاندي» الرقمي في منارة السعديات الذي يحتفي بالقيم الإنسانية للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبمناسبة ذكرى مرور 150 عاماً على ميلاد المهاتما غاندي، ويمثل تحية لهاتين القامتين العالميتين اللتين تعدان رمزاً للحكمة والعطاء والتسامح.

لقطة أخّاذة من #متحف_زايد_غاندي الرقمي في منارة السعديات الذي يحتفي بالقيم الإنسانية للقائد المؤسس المغفور له الشيخ #زايد_بن_سلطان، وبمناسبة ذكرى مرور 150 عاما على ميلاد المهاتما #غاندي، ويمثل تحية لهاتين القامتين العالميتين اللتين تعدان رمزاً للحكمة والعطاء والتسامح pic.twitter.com/PmkPT2z453 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٥ مارس ٢٠١٩