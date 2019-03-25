ساعة القذافي تحقق سعراً قياسياً في دبي

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

حققت ساعة كان يمتلكها الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، وهي من طراز باتيك فيليب وصنعت في عام 1979 بناءً على طلبه، مبلغ 193750 دولارًا في مزاد كريستي للساعات النادرة الذي أقيم في دبي.

وقبل المزاد الذي أقيم مؤخرا، قدر ثمن ساعة اليد من الذهب عيار 18 قيراطا وهي على شكل وسادة من قِبل صالة كريستي بحوالي 25 ألف دولار، وفقًا لما أورده موقع «إن دي تي في».

وفي النهاية، تمكن أحد المزايدين المجهولين من الحصول على الساعة بمبلغ 193750 دولارًا، وهي أكثر بنسبة 675 في المائة على السعر المتوقع.

وتضم الساعة التي عرضها للبيع أحد المسؤولين البارزين في الشرق الأوسط، نقشاً باللغة العربية على قرصها ذي اللون الأخضر الفاتح يقول: «فقط في أوقات الحاجة، ستجد الحرية»، مصحوبة بتوقيع القذافي.

من بين الساعات النادرة التي تم بيعها في كريستي هناك نموذجان فقط مشابهين لها، أحدهما يحمل النقش نفسه باللغة الإنجليزية. وتم تكليف صناعتهما في الأصل من قبل القذافي للاحتفال بيوم العمال الليبي في عام 1978، وجرى إهداؤها في وقت لاحق لبعض أعوانه.