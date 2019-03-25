غراء يلحم جروح العين

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرزالله

يمكن إنقاذ الملايين من الإصابة بفقدان البصر أو الاستغناء عن جراحة العين وذلك بفضل غراء جديد عبارة عن «جل» تم تطويره لإنقاذ البصر. ويحتوي الجل اللاصق، الذي طوره باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، وفقاً لـ«ديلي ميل» على مواد كيميائية عندما تتعرض للضوء، تلحم الجروح التي تصيب سطح العين.

ويأمل الباحثون أن يغني الغراء الذي سيأتي على شكل قطرة عين، عن الكثير من عمليات زرع القرنية.

والمعروف أن القرنية قطعة رقيقة من الأنسجة التي يمكن أن تتلف بسهولة بسبب إصابة تتعرض لها العين أو نتيجة عدوى مرضية، وأحياناً عن بسبب العدسات اللاصقة أو الأصابع. ويأمل الباحثون بدء التجارب السريرية على الغراء في غضون عام.