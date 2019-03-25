مغامرون إماراتيون يستكشفون الربع الخالي

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

نحو 600 كيلومتر وأكثر قطعها المغامرون الإماراتيون حبتور وطارق الحبتور، ومحمد الخوار عبر الربع الخالي المعروف بصعوبة تضاريسه، وذلك خلال مشاركتهم في «قافلة ركايب» التي نظمها نادي الإبل في المملكة العربية السعودية، والتي انطلقت في 23 فبراير الماضي، من أقصى جنوبي المملكة وصولاً إلى واحة يبرين بالمنطقة الشرقية.

وخلال المغامرة الصحراوية التي شهدت مشاركة 75 شاباً من المملكة ودول المنطقة والعالم، أظهر المغامرون حبتور وطارق الحبتور ومحمد الخوار قدرات استكشافية عالية أكدت جدارتهم وقوة تحملهم الصعاب والتحديات خلال هذه الرحلة الطويلة على ظهور الجمال، حيث تمكن الثلاثة من مواصلة الرحلة التي استغرقت 26 يوماً، قطعوا خلالها صحراء الربع الخالي.

وعبّر الثلاثة عن سعادتهم بالمشاركة في الرحلة، اقتداءً بمقولة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله (من ليس له ماضٍ ليس له حاضر ولا مستقبل) وامتثالاً لتاريخهم العريق للتعبير عن الروابط القوية المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين، لتحيي ماضيهم وتخلّد تراثهم، كما أتاحت لهم فرصاً حقيقية للتعرف إلى جغرافية وتاريخ المملكة، إضافة إلى لقاء مشاركين من الجنسيات العربية والأجنبية، ليعيشوا تجربة حافلة بالمتعة والمغامرة والمفاجآت الشيقة.