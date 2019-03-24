القضاء المصري يرفض تغيير موعد صلاة الفجر

المصدر: البيان الالكتروني

قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة بمصر، اليوم، السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من حسين أحمد مصطفى، إمام وخطيب مسجد، والتى تطالب بإلزام الجهات المختصة بتغيير موعد صلاة الفجر، لانتفاء القرار الإدارى.

وقدم مقيم الدعوى، فى جلسة سابقة، تقريرا صادرا عن المعهد القومى للبحوث الفلكية، يؤكد أن الموعد الحالي لصلاة الفجر بمصر، يسبق الموعد الذى يستوجب أن يكون عليه بنحو نصف ساعة تقريبا.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد ربيعى، تقريرا فى هذه الدعوى، أوصت فيه بإحالتها إلى شيخ الأزهر بصفته رئيس هيئة كبار العلماء، ليندب بدورة لجنة مكونة من عدد فردي من الخبراء المختصين فى مجالات الشريعة الإسلامية واللغة العربية وعلوم الفلك والأرصاد الجوية، وأي من المجالات الأخرى التى لها صلة بالدعوى، تكون مهمتها حسم النزاع حول الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر بحسب صحيفة الوطن المصرية.

وطالب التقرير، اللجنة التى سيتم ندبها من شيخ الأزهر، الأخذ فى الاعتبار، أن تُبَيِّن فى تقريرها، الآلية التى تم على أساسها تحديد ميقات دخول وقت الفجر، والجهة التى قامت به، مع مراعاة العوامل والمتغيرات سواء الفلكية أو الجغرافية المؤثرة عند القيام بهذا التحديد، واختلاف درجة ميل الشمس فى فصول السنة المختلفة، وأثر ذلك على القياس، وغير ذلك من العوامل والمعايير الفلكية والجوية المتبعة فى هذا الشأن.