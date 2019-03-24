أُنسٌ وبهجة

المصدر: تصوير: إبراهيم صادق

Ⅶ سادت الفرحة أوساط المواطنين والمقيمين بالأجواء الجميلة، التي أعقبت نزول الأمطار، التي صحبها تساقط حبات البَرَد، فانطلقوا إلى مجاري الأودية، التماساً للهواء العليل ومنظر الماء الجاري، الذي يبعث الأنس والبهجة في النفوس، الصورة من منطقة الطويين في رأس الخيمة.





سادت الفرحة أوساط المواطنين والمقيمين بالأجواء الجميلة، التي أعقبت نزول الأمطار، التي صحبها تساقط حبات البَرَد، فانطلقوا إلى مجاري الأودية، التماساً للهواء العليل ومنظر الماء الجاري، الذي يبعث الأنس والبهجة في النفوس في منطقة الطويين رأس الخيمة.



تصوير: إبراهيم صادق pic.twitter.com/4UQY861Q5B — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٤ مارس ٢٠١٩