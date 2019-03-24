مبانٍ بجداريات ثلاثية الأبعاد

المصدر: Ⅶ دبي - نهى حوّا

يبتدع الفنان الهولندي، ديفيد لوف، المعروف باسم «مستر جون»، جداريات ثلاثية الأبعاد سداسية على حيطان المباني من برلين بألمانيا وصولاً إلى البرونكس بالولايات المتحدة.

وتتميز جدارياته الملونة في الطريقة التي تعمل على تشويه فهم الناظر لشكل البناء وعمارته.

وتفيد «غارديان» البريطانية بأن الفنان الذي يحول جدران المباني لقماشة يرسم عليها، يلتزم دائماً بشيء وحيد، وهو أن كل جدارياته تظهر افتنانه بالشكل السداسي.

كان لوف منغمساً بموسيقى «هيب هوب» ورسم الغرافيتي، ثم تحول إلى تصميم الغرافيك. وعاد منذ 8 سنوات إلى فن الشارع .