تقنية تحفظ خصوبة مرضى السرطان

المصدر: دبي - البيان

قال علماء إنهم حققوا قفزة علمية كبيرة ستساهم في مساعدة الأولاد المصابين بالسرطان على الحفاظ على خصوبتهم، وذلك بفضل قردة صغيرة تدعى غرايدي.

ويتسبب علاج السرطان في تلف الخصيتين عند الأطفال المصابين، وإصابة ثلث الناجين بالعقم عند البلوغ. وعلى حسب ما جاء على موقع بي بي سي، تعد بيبي غرايدي أول قردة تولد باستخدام عينات مجمدة من خصيتي قرد أُخذت قبل بلوغه.

ويتوقع العلماء استخدام هذه التقنية، لعلاج المرضى في القريب العاجل. ويعالج مرضى السرطان باستخدام العلاج الكيميائي والإشعاعي، الذي قد يتسبب في تدمير قدرة المرضى على إنجاب الأطفال.