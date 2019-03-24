البحار تبتلع ثاني أكسيد الكربون

المصدر: زيوريخ - د ب أ

ابتلعت البحار والمحيطات نحو ثلث كميات ثاني أكسيد الكربون التي تسبب فيها الإنسان، في الفترة بين 1994 و2007. وبلغ إجمالي ما امتصته بحار العالم ومحيطاته من الغلاف الجوي للأرض في هذه الفترة 34 جيجا طن، أي 34 مليار طن، من هذا الغاز الانبعاثي، وذلك وفقاً لتقديرات فريق دولي من الباحثين، حسبما جاء في دراسة نشرت في مجلة «ساينس» للأبحاث العلمية.

غير أن الباحثين أكدوا أن هناك تفاوتاً هائلاً في قدرة المناطق البحرية على اختزان ثاني أكسيد الكربون.

وتساهم بحار العالم بشكل أساسي في تحديد نسبة ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الغلاف الجوي، حيث تقوم البحار بدور ما يسمى خافض ثاني أكسيد الكربون، أي أنها تمتص هذا الغاز الضار بالبيئة.