تناول بيضتين يومياً خطر على الصحة

المصدر: دبي - البيان

تباينت آراء الخبراء بشأن مدى تأثير تناول البيض على صحتنا، ويبدو أن الأمر يعتمد على كمية البيض التي نتناولها أسبوعياً، بحسب ما ذكره موقع بي بي سي عن دراسة طبية حديثة نُشرت في دورية طبية متخصصة، قالت إن تناول بيضتين يومياً قد يؤدي إلى مشكلات صحية في القلب والأوعية الدموية وإلى الوفاة المبكرة، بسبب الكميات الكبيرة من الكوليسترول، التي يحتوي عليها البيض، إذ تحتوي البيضة الواحدة من الحجم الكبير على 185 ميليغراماً من الكوليسترول، وفقاً لوزارة الصحة بالولايات المتحدة.

ويتجاوز ذلك نصف ما يحتاجه الفرد يومياً من الكوليسترول، بحسب منظمة الصحة العالمية (300 ميليغرام يومياً).

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات من 6 خبراء حصلوا عليها من خلال تجارب شارك فيها أكثر من 30 ألف شخص على مدار 17 عاماً.