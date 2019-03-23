«هولي».. عيد هندي يكسر الحواجز بالألوان

المصدر: ■ نيودلهي - وفاء فاروق

يعد احتفال الألوان المعروف بالهولي، الذي يتم الاحتفال به في 21 مارس، مناسبة مميزة للهند، كما أنه يتمتع بشهرة على نطاق واسع ويحظى بشعبية كبيرة في أنحاء العالم.

في هذا العيد لا توجد حدود أو مساحات، فالجميع عائلة واحدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في احتفالات الشوارع تجد الجميع يرقص ويلعب بالألوان في ودّ دون أن يعرف أحدهم الآخر، يجتمع البنجابي والماراتي والغوجراتي والسندي والكشميري بغض النظر عن الديانة والأصول العرقية، لكنهم يحتفلون معاً ويلتقطون الصور التذكارية دون حتى أن يسأل أحدهما الآخر عن اسمه.

عيد الألوان أو الهولي الهندي هو احتفال ترجع بدايته إلى القرن الرابع، طقوسه الثقافية المختلفة تم ذكرها في بوراناس، داساكومارا تشاريتا، والشاعر كاليدا في عهد تشاندراجوبتا الثاني ذكر احتفال هولي أيضاً في الدراما السنسكريتية في القرن السابع راتنافالي، وقد استحوذ مهرجان هولي على سحر التجار الأوروبيين والموظفين الاستعماريين البريطانيين بحلول القرن السابع عشر.

وقد تم ذكره في الإصدارات القديمة المتنوعة من قاموس أوكسفورد الإنجليزي، ولكن مع هجاء متفاوتة. الألوان هي أهم ما يميز الهولي الهندي، فكما يؤمن هذا الشعب بأن الله خلق الألوان ليجعلنا نميز الجمال ونرى روعة الحياة وإيجابيتها، لذلك نثر الألوان في كل أنحاء الهند هو نوع من نشر الطاقة الإيجابية والتعبير عن حب الحياة والمشاركة الإنسانية التي تعد أبرز ما يميز الهند وشعبها.

السينما الهندية «بوليوود» قدمت العديد من الأفلام التي صورت الهولي بتفاصيل مختلفة، وكان ذلك سبباً واضحاً لنجاح تلك الأفلام عالمياً، وكذلك زيادة شعبية عيد الألوان لدى العديد من الدول الشرقية وحتى الغربية، ومن أهم الأفلام كان فيلم سلسلة الذي يعد من روائع النجم الأسطوري أميتاب باتشان.

ومن خلال الفيلم قدم أغنية رانج بارسي التي تعد الأغنية الأساسية في احتفالات كل عام، فمن دونها لن يكون للهولي مذاق خاص، كذلك فيلم محبتين للنجم شاروخان وأخيراً فيلم بادمافاتي للثلاثي رانفير سينغ، وشاهد كابور، وديبيكا بودكون.

ليست السينما فقط هي التي اهتمت بعيد الألوان، ولكن العديد من المجالات الثقافية الهندية أيضاً كمعارض الرسم والتصوير التي تقام كل عام على خلفية الهولي واحتفالاته وألوانه المبهجة، التي قد تكون سبباً في نجاح العديد من الرسومات واللوحات وكذلك الصور، كما وصل الأمر إلى معارض المشغولات اليدوية المختلفة، التي تعتمد على فكرة مزج الكثير من الألوان لتظهر ذلك الإيحاء الخاص بالهولي.