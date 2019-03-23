الشعور بالوقت مسؤولية المخ وليس الساعة

المصدر: ■ دبي ـ أشرف رفيق

إذا شعرت أن الأيام تمر بسرعة أكثر من العادي مع مرور الزمن، فإنك تتقدم في العمر ويقع اللوم على المخ.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن دراسة حديثة أن شعورنا بأحداث الحياة تتغير سرعتها، فإننا نتقدم في العمر، ويحتاج مخنا إلى وقت أطول لمعالجة الصور العقلية التي تمر علينا مع مرور سنوات العمر، وبالتالي يشعر المخ أن الأحداث سريعة.

وفي سنوات مقتبل العمر، على العكس، يستطيع المخ أن يعالج البيانات الجديدة بسرعة كبيرة، مما يمكنه من معالجة بيانات أكبر في الوقت ذاته، وهكذا تبدو الأيام تتحرك ببطء أكثر مما نشعر به في السنوات اللاحقة.

اقترح هذه النتيجة الأستاذ أدريان بيجان في جامعة ديوك، ونشر البحث في مجلة «يوروبيان ريفيو» الأسبوع الجاري. وقال أدريان بيجان الباحث في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة ديوك، إن التغيرات المادية في أعصابنا وأطرافنا العصبية تلعب دوراً أكبر في شعورنا بالزمن عندما نتقدم في العمر. ومع مرور السنين تصبح تلك التركيبات العصبية معقدة وفي النهاية تضعف، مما يؤدي إلى ظهور مقاومة أكبر للإشارات الكهربية التي تستقبلها.