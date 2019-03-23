فروض مدرسية بلا تطبيقات «ذكية»

المصدر: ■ دبي - نهى حوا

تستعد مقاطعة في شرق الصين لإصدار قانون يمنع المعلمين من تخصيص فروض منزلية للطلاب على تطبيقات الهاتف المحمول، كجزء من الجهود الرسمية الرامية إلى إنقاذ بصر الطلاب الذين يعاني قسم كبير منهم من قصر النظر.

وذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية أنه إلى جانب حظر مهام الفروض المنزلية على التطبيق الهاتف، يرمي قانون تشيجيانغ للحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية إلى نسبة 30% من إجمالي وقت التدريس، وبدلاً من ذلك تشجيع إنهاء الفروض المدرسية في المنزل باليد على الورق.

ويعتمد العديد من الأساتذة في المدارس الصينية بشكل كثيف على التطبيقات، ويقومون بتصوير الواجبات المنزلية وإرسالها إلى أولياء الأمور، ما يعني أن الطلاب عليهم إنهاء فروضهم المدرسية في المنزل وهم ينظرون إلى شاشة الهاتف. وقد أصدرت مقاطعة تشيجيانغ مشروع القانون أخيراً وتجري مشاورات عامة، وهناك مناطق أخرى تنظر في اتخاذ تدابير مماثلة.

وكان معدل قصر النظر في الصين قد ارتفع بشكل كبير بين الطلاب، ويعزى ذلك جزئياً إلى استخدام الشاشة بغزارة.