تظهر بوجوه المشاهير بـ«المكياج»

المصدر: دبي - البيان

أثارت هي يوهونغ (27 عاماً) وهي مدوّنة جمال صينية، ضجة كبيرة على وسائل التواصل بفضل قدرتها على تحويل وجهها باستخدام المكياج إلى أحد المشاهير والشخصيات العامة.

وانطلقت يوهونغ، التي تنشر صوراً ومقاطع فيديو لعملها على مختلف الشبكات الاجتماعية تحت اسم «يوياميكا»، إلى الشهرة العام الماضي، عندما استخدمت مهارات المكياج لتحويل نفسها إلى نسخة من واقع الحياة من «موناليزا» ليوناردو دافنشي. وحصل الفيديو الخاص بتحولها المذهل على ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي عالمياً.

ومنذ ذلك الحين، تتمتع يوهونغ بقاعدة معجبين متنامية، مع المزيد من سحر المكياج، وتحول نفسها إلى بعض المشاهير أمثال جوني ديب وتايلور سويفت، علاوة على ألبرت آينشتاين أو لوحة «الفتاة ذات القرط اللؤلؤي» الشهيرة.