المتحف المصري يستقبل 35 قطعة من مركب خوفو الثاني

المصدر: الأقصر (مصر) - د ب أ

استقبل المتحف المصري الكبير 35 قطعة خشبية كبيرة الحجم من مركب خوفو الثاني، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأشار عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار الثقيلة بالمتحف المصري الكبير، في بيان صحفي أمس، إلى نقل 118 قطعة أثرية قادمة من المتحف المصري بميدان التحرير، وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وقال زيدان إن من بين أهم هذه القطع صندوقاً لمقتنيات توت عنخ أمون من الخشب المطعَّم بالعاج والصدف، ونموذجاً من نماذج المراكب الموجودة ضمن مجموعة الملك توت، عبارة عن مركب مزود بزوج من المجاديف ويحتوي على مقصورة ملونة بألوان طبيعية.