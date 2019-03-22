مركبة تعبر المحيط الأطلسي في أقل من 30 دقيقة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

سوف يصبح السفر عبر الرحلات الطويلة بالطائرات أمراً من الماضي، بعد كشف شركة «يو بي إس» عن مركبة «سبيس إكس» الجديدة.

وقالت شركة «يو بي إس»، إن مركبتها الفضائية تستطيع عبور المحيط الأطلسي في أقل من 30 دقيقة، أي تقطع المسافة بين لندن ونيويورك في 29 دقيقة فقط، بينما المسافة من لندن إلى سيدني في أستراليا يمكن أن تستغرق أقل من ساعة.

وتنتقل تلك المركبة بين نقطتين على سطح الأرض بالخروج إلى الفضاء الخارجي، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انتهاء سوق السفر للرحلات التي تستغرق أكثر من 10 ساعات.

وتتوقع شركة «يو بي إس» السويسرية، أن سوق السفر بين نقطتين عن طريق الفضاء الخارجي سوف يصل إلى 19.7 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. كما توقعت الشركة أن يصل سوق السياحة الفضائية إلى 3 مليارات دولار بحلول نفس العام.